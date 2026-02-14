アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラのマドゥロ大統領の拘束作戦を実行したとされるアメリカ陸軍・特殊部隊の本拠地を訪問し、「戦士たちを全面的に支持している」とたたえました。アメリカトランプ大統領「ここにいる全ての戦士たちに伝えたい。最高司令官は君たちを全面的に支持している。君たちは必要とあれば、戦い、戦い、戦い抜く。そして、勝ち、勝ち、勝ち抜くのだ」トランプ大統領は13日、アメリカ陸軍の主要基地の