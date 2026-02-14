１１日午後６時頃、福島県喜多方市高郷町上郷の住宅でクマ１頭が居座っているのを、帰宅してきた５０歳代の男性が目撃し、屋外へ避難した。県警喜多方署から連絡を受けた市が同日午後９時頃、台所付近に箱わなを設置。クマはその後、箱わなにかかり、１２日午前８時４５分頃に捕獲された。男性にけがはなかった。市によると、捕獲されたクマは体長約７０センチ、体重１５キロの雌と確認された。市の担当者は捕獲後の対応につい