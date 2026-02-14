男子フリーの演技を終えたイリア・マリニン＝ミラノ（共同）まさかのミスの連続に五輪フィギュア会場はため息に包まれ、衝撃の結末を迎えた。世界選手権2連覇中の大本命、マリニンは得意のジャンプが絶不調。2度の転倒など乱れに乱れ、フリー15位と大失速しまさかの8位に。滑り終えると悲しげな顔を両手で覆った21歳。「金メダルの期待を背負う重圧が、手に負えないほど大きすぎた」とうなだれた。団体も含めて7日間で計4度目