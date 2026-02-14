◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日スケルトン（2026年2月13日コルティナ・スライディングセンター）男子の3、4回戦が行われ、今大会限りでの引退を表明している高橋弘篤（41＝エフアシスト）は、合計3分51秒63の23位でラストレースを終えた。うつぶせの姿勢で氷上コースを滑走し、2日間合計4回のタイムで競った。ラストレースを終えた高橋に、涙はなかった。「相当、すがすがしく終わらせていただきました」。今大会日