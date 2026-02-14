ドッグパークに描かれた巨大壁画ロサンゼルスに生まれた“名所”に日本ファンから羨む声が続出している。ドジャースの大谷翔平投手と愛犬・デコピンの壁画が誕生。巨大な大谷とデコピンが描かれた風景に「いいないいな」「見に行きたい」と、ファンの本音がこぼれている。米地元紙「ニューヨーク・ポスト」が12日（日本時間13日）、巨大壁画の詳細を明かした。壁画は会員制ドッグパーク「Pawradise Park」に描かれており、高さ