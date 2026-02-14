巨人は１４日、１軍が那覇キャンプをスタートする。１２日までは宮崎でキャンプを行い、沖縄では実戦中心のメニューになる。初日の練習メニューが発表され、午前１１時４０分頃から実戦形式のライブＢＰを予定。山崎伊織投手、戸郷翔征投手、田中瑛斗投手、船迫大雅投手がいずれも今季初の実戦形式に登板する。打者はトレイ・キャベッジ外野手、新外国人のボビー・ダルベック内野手、丸佳浩外野手、新加入の松本剛外野手らが