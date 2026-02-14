◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケートの男子フリースケーティングが13日に行われ、佐藤駿選手が銅メダルを獲得。2位に入った鍵山優真選手とともに表彰台へ上がりました。ショートプログラムで9位だった佐藤選手は、フリーで巻き返し、第3グループを終えて274.90で首位に立ちます。最終滑走グループでは、カザフスタンのミハイル・