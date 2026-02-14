箱根3連覇 青学陸上競技部が大分へ 2026年の箱根駅伝で総合優勝し、3連覇を果たした青山学院大学の陸上競技部が13日、大分市で行っている強化合宿の様子を公開しました。 ◆TOS渡辺一平記者「青山学院大学の選手たちがやってきました。 これからドーム周辺のコースへ走り出します。」 青山学院大学陸上競技部は毎年この時期に大分市で強化合宿を行っていて2026年で11回目です。 合宿は2月9日から始まっていて13日