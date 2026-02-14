時速194キロ死亡事故の現場 2021年大分市 危険運転致死傷罪の適用要件の見直しについて議論してきた法制審議会は12日、速度やアルコールに数値基準を設ける案を取りまとめ法務大臣に答申しました。 平口洋 法務大臣「できるだけ早く国会に提出することができるように諸準備を急ぎたい」 危険運転致死傷罪を巡っては2021年に起きた大分市での時速194キロの車による死亡事故などをきっかけに立証や適用のハード