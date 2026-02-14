大分市の大分高校アニメコースの2年生が市内の専門学校と行った連携事業が修了し13日、式典が行われました。 生徒たちは週に1度KCS大分情報専門学校でアイディアの生み出し方やデザインソフトの使い方などを学びオリジナルポスターの制作を行ってきました。連携事業は来年度も2年生を対象に実施されるということです。