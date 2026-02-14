大分県が導入を検討している「宿泊税」について、導入に向け議論してきた有識者会議は13日、その案をまとめ知事に報告書を提出しました。案では宿泊料金に応じて税額を変え1人1泊「最大2000円」となっています。 第５回大分県観光振興財源検討会議 ◆TOS梅田雄一郎「観光振興の起爆剤となるのか、宿泊税導入をめぐる議論も大詰めを迎え、まもなく会議が行われます」 宿泊税は宿泊施設に泊まった人から徴収する地