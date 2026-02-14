今回は、夫の不倫を尾行中、涙が止まらなくなったエピソードを紹介します。夫の不倫写真を撮るチャンスが到来したけど…「妊活中に、夫が会社の後輩女子と不倫していることが分かりました。そこで不倫の明らかな証拠を集めようと思い、夫が仕事が終わるタイミングで、夫の職場近くで夫を待ち伏せしました。すると夫は後輩と一緒に現れ、職場から離れたとたんに手をつなぎました。さらにホテルに向かい、一緒に入っていったんです。