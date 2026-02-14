[2.13 ベルギー・リーグ第25節 メヘレン 2-3 ゲンク]ゲンクは13日、ベルギー・リーグ第25節でメヘレンとのアウェーゲームを行って3-2の逆転勝利を収めた。FW伊東純也は先発出場してクロスとヘディングシュートから2点に関与。チームは公式戦4連勝となっている。先制はメヘレン。前半19分、右サイドからのクロスをFWマイロン・ファンブレデローデがボレーシュートで合わせると、ポストからの跳ね返りを自ら押し込んだ。ゲンクは