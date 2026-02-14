●今週の業種別騰落率ランキング ※2月13日終値の2月6日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：29 業種値下がり： 4 業種 東証プライム：1592銘柄値上がり：1080 銘柄値下がり： 492 銘柄変わらず他：20 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 非鉄金属(0263) +12.02 古河電 、ＪＸ金属 、三井金属 ２. 不