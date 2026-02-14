ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子は大波乱で幕を閉じた。ミラノ・コルティナ五輪で13日（日本時間14日）に行われたフリー。ショートプログラム（SP）首位のイリア・マリニン（米国）に転倒が相次ぎ、まさかの8位に沈んだ。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダル。鍵山優真が銀メダル、佐藤駿が銅メダルで日本勢2人が表彰台に上がった。海外記者たちも信じられない。マリニンにジャンプのミスが相次い