巨人は１４日、１軍が那覇キャンプをスタートする。１２日までは宮崎でキャンプを行い、沖縄では実戦中心のメニューになる。初日の練習メニューが発表され、野手はシートノックが予定されている。予定の守備位置は一塁にリチャード、荒巻。二塁に門脇、浦田、宇都宮。三塁に坂本、石塚、ダルベック。遊撃に泉口、小浜となっている。