ＡＫＢ48の小栗有以が12日、自身のインスタグラムを更新。箱根を訪れ、「パワーチャージ」をしてきたことを報告した。 【写真】写真集にしか見えない絶景＋アイドルが最強すぎる 「箱根でパワーチャージしてきました」と明かした小栗。「毎年行ってる『箱根三社参り』。箱根神社、九頭龍神社、箱根元宮をゆっくり巡って清々しい空気をたくさん吸い込んできました」と伝えた。 「芦ノ湖に浮か