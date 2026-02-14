漫画家・わたせせいぞう氏の代表作「菜（さい）」の後日譚となる「菜～ふたたび～」の復刻版「菜～ふたたび～ Complete Edition」（玄光社、税別8千円）全２巻が１月末に刊行され、昨年から続いた同作の複刻シリーズが完結した。３月からは兵庫・宝塚市の手塚治虫記念館で「わたせせいぞうの世界展～手塚ワールドとの出会い～」を開催。15日に81歳の誕生日を迎える同氏は、傘寿