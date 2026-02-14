藤枝の永野修都「自分の成長のために、できる限り吸収して成長したい」U-23アジアカップで掴んだ自信を胸に、新天地での一歩を踏み出した。藤枝MYFCのU-23日本代表DF永野修都は、2月8日にホームで行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節のFC岐阜戦にフル出場。チームは0-2で敗れたものの攻守で大きなインパクトを残し、「信頼して出してもらっていると思う」と語った。前半は試合を優勢に進めた藤枝だったが、同ATに不運な