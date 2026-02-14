2026WTTスターコンテンダー チェンナイ(10日〜15日、インド)卓球の「WTTスターコンテンダー チェンナイ」は13日、女子シングルス2回戦が行われ、16強がそろいました。第1シードの大藤沙月選手は、青木咲智選手にストレート勝利。日本人対決を制しました。また第2シードの長崎美柚選手、佐藤瞳選手、横井咲桜選手は地元インドの選手にストレート勝利。芝田沙季選手は韓国の世界99位の選手に各ゲームもつれますが、3-0で勝ち上がりま