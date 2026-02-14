「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが行われ、世界王者で、ＳＰ首位のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は、ジャンプミス連発でフリー１５位と大失速。合計２６４・４９点でまさかの８位に終わり、米国勢は２２年北京五輪を制したネーサン・チェン（米国）に続く連覇はならなかった。Ｖ候補のまさかの敗戦に欧米メディアも驚き隠せず。ＣＢＳ