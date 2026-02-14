報道写真展「食の戦後史―飢餓、飽食、美食―」を見学する京都大の藤原辰史教授＝13日、東京都港区報道写真展「食の戦後史―飢餓、飽食、美食―」が10日から、東京都港区の汐留シオサイト地下歩道の特設スペースで開かれている。食の歴史に詳しい京都大の藤原辰史教授は13日に写真展を見学し「どんな歴史をたどって飽食の時代を生きているのか、感じる機会になれば」と話した。入場無料で27日まで。藤原教授は印象に残った写真