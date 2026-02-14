金メダルを獲得した戸塚を始め、日本勢の健闘が光った(C)Getty Images日本勢が大活躍だ。現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝がリビーニョ・スノーパークで行われ、3大会連続出場の戸塚優斗は、悲願の金メダルを獲得。2回目で95.00点のハイスコアをたたき出し、表彰台の頂点に立った。 【関連記事】世界を唸らせた戸塚優斗の金メダル強敵ジェームズを超えた超難度トリックに英