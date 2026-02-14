声優の小山剛志さんは2月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。声優仲間たちとのスリーショットを披露しました。【写真】小山剛志ら声優スリーショット「Vシネマの俳優のオフショ？」小山さんは、「何かを取り立てようとしてるわけではありません。ただのほのぼのとした声優のスリーショットです」とつづり、声優の間宮康弘さんらとのスリーショットを1枚投稿。3人とも黒づくめのファッションで、まるで“悪役”のようなインパクト大