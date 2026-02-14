ドジャースのアレックス・ベシア投手（29）が13日（日本時間14日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで、昨年10月に愛娘を亡くしたことについて初めて公の場で語った。地元メディア「ドジャースネーション」はじめ、米各メディアが報じた。悲しみ、喪失感、絶望感に支配された夫婦を支援してくれた周囲への感謝。ベシアは「始めに、私の妻であるケイラに感謝を伝えたいと思います。彼女は私が知る中で最も強い人であるだけ