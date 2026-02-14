「右派」とはどのような価値観をもった人なのか。『「右派市民」と日本政治 愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新書）を出した中京大学教授の松谷満さんは「国や伝統をことさらに重視する人のことを指し、4タイプに分けられる」という――。■父は本当にネット右翼だったのか右派市民について考える入り口として、文筆家・鈴木大介さんの『ネット右翼になった父』（講談社現代新書、2023年）を取り上げます。この本は「ネット右