出張先で少し良いホテルに泊まりたくなり、自分で差額を出せば問題ないのでは、と考える人は少なくありません。 ただ、出張は会社の業務であり、宿泊は安全配慮や情報管理にもつながるため、会社がホテル種別や予約方法を指定している場合は要注意です。ここでは、自費投入がなぜ揉めやすいのか、規定違反を避ける考え方をまとめます。 自費投入でも、会社の指示に反するとトラブルになり得る 自腹で差額を払うなら