福岡発のミニスーパー「トライアルGO」が東京に相次いで進出している。「まいばすけっと」のライバルと呼ばれる同店だが、昼のピーク時になると客でぎっしり埋まり、近隣のコンビニからも人が流れていた。その理由を現地で探ると、従来の小売の常識とは異なる“異様な実力”の正体が浮かび上がった。フリーライターの宮武和多哉さんが取材した――。筆者撮影「トライアルGO」看板 - 筆者撮影■「まいばす」よりピンチな「コンビニ