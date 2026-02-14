配偶者が亡くなったあとも同じ住まいに住み続けられるかは、生活の土台に直結する大きな問題です。都営住宅では、一定の条件を満たせば、同居していた家族が名義を引き継ぐ手続きが用意されています。ただし自動的に切り替わるわけではなく、申請と東京都の許可が必要です。まずは要件と流れを押さえ、早めに窓口へ相談しましょう。 都営住宅の名義変更は、使用承継という手続きで判断される 都営住宅では、入居者が死亡