硬式野球に挑戦する中学生へ…投球やキャッチボール、スローイングでの注意点学童野球でプレーしてきた小学生の中には、中学から硬式に挑戦する選手もいることだろう。しかし、軟式から硬式への移行期は、ボールの重さや距離の変化が肩肘への負担を増やし、怪我のリスクを高める時期でもある。中学硬式野球の現場の指導者の声から、段階的に環境へ慣れさせていく方法を確認したい。・距離が延びるマウンドで、肩肘を痛める要因と