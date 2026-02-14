◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）スケートボードで２１年東京五輪、２４年パリ五輪で連続金メダルを獲得した堀米雄斗が１４日、自身のＳＮＳを更新し、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで連覇を逃し、７位だった平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）をねぎらった。両選手は同学年で、幼少期から親交のある。堀米はインスタグラムで、２００９年