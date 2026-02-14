巨人の立岡宗一郎３軍外野守備兼走塁コーチが１３日、１軍メンバーとともに宮崎から那覇に移動した。亀井善行１軍外野守備兼走塁コーチが侍ジャパンのコーチとしてＷＢＣに参加するため、期間中に立岡コーチが１軍の同部門を担当する。巨人は１２日までは１、２軍が宮崎、３軍が宮崎・都城でキャンプをしていた。１４日からは１軍が那覇。２、３軍は引き続き宮崎、都城でキャンプを行う。