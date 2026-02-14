松本清張は小倉に生まれたとされていますが、これには異説があります。さらには「清張」という名前も、最初は違う名前だったといいます。元の名前のままでは、「国民作家」となるにはインパクトに欠けていたようです。※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』より一部を抜粋・編集したものです。「小倉生まれ」か「広島生まれ」か松本清張は1909（明治42）年12月21日に、福