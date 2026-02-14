◇「ばけばけ」脚本・ふじきみつ彦氏インタビュー女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）も、残り1カ月半。派手さはなくとも、心に染み入る物語が泣き笑いを誘い、視聴者の心をわしづかみにしている。オリジナル脚本を手掛けるのは、ふじきみつ彦氏（51）。日常描写や会話劇に定評があり、満を持しての朝ドラ初挑戦。約1年半にわたる作劇の舞