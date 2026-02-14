春の訪れを感じさせる、心ときめくスイーツ情報が到着しました。シリーズ累計出荷数約2,100万個※1を誇る「世にもおいしいブラウニー」から、春限定フレーバーが登場。桜をイメージした可憐なビジュアルと、やさしい甘さが楽しめる一品は、頑張る自分へのご褒美にも、新たな門出を祝うプチギフトにもぴったりです。季節限定だからこそ味わいたい、今だけの春スイーツに注目してみてb