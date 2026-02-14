ゴルフ大国アメリカでは普通であれば、ゴルフが「できない」「させない」受刑者たちが塀の中でゴルフをして、それが更生につながっているというニュースを見た。 これにタケは、ゴルフができる喜びを読者にももっと感じてほしいと思う。 寒いからゴルフをしないだって？「できる」ありがたみ、忘れていないか!? 寒いからゴルフをしない人。できる環境にあるのに「しない」という選択はいかがなものか。