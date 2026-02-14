ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急のメンバーで俳優の草川拓弥（３１）が、中島歩（３７）とのテレ東系Ｗ主演ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（金曜、深夜０・４２）で迫力のアクションシーンを熱演している。アクション作品に定評のある阪元裕吾監督とは２０２４年放送の同局系ドラマ「ベイビーわるきゅーれエブリデイ！」以来のタッグ。今年、目白押しな世界的スポーツイベントに心を躍らせながら、多くの人々に自分を