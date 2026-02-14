NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。2月16日放送の第96話では、女中のクマ（夏目透羽）や丈（杉田雷麟）らとの熊本での新生活が始まる。 参考：吉沢亮は我が身を小泉八雲文学と化して見せた『ばけばけ』が描いた“心の旅”に想いを寄せて トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が松江の人々に別れを告げた第95話。 第96話では、トキとヘブンの熊本での新生活が始まった。司之介（岡部たかし）やフミ