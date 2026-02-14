俺（タクヤ）は、妻のエリと2才の息子・カナタを育てている。エリが職場復帰を果たしてから、わが家は大忙しな日々。エリは家事能力が低く、何をしてもいつも中途半端。一方で俺はもともと家事は好きだし得意な方だ。休日は俺が家事に集中することが、家庭にとっても最善だと思っている。しかし今日は掃除したばかりの部屋で、カナタに食事をボロボロこぼされた。本当にイライラする……。俺はため息をつきながら汚された場所を片