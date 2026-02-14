＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ2日◇13日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会は第2ラウンドが進行している。【写真】久常涼、300y超のドライバースイング初日を単独首位で滑り出した久常涼は、スパイグラスヒルGCをプレー。1イーグル・5バーディ・2ボギーの「67」をマークし、トータル15アンダーの首位タイでホー