◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケート男子シングルのフリースケーティングが13日に行われ、佐藤駿選手が好演技をみせたライバル選手を敬意を込めてたたえました。ショートプログラムで9位だった佐藤選手は、フリーで巻き返し、第3グループを終えて274.90で首位に立ちます。最終滑走グループでは、カザフスタンのミハイル・シャイ