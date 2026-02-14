埼玉・秩父市の山林火災は再び鎮圧が確認されました。秩父市浦山の火災では一度、鎮圧が発表されましたが再び延焼が確認され、自衛隊などが消火活動を続けてきました。消防によりますと発生10日目となる13日午後5時、再び鎮圧が確認されたということです。この火事では、住宅への被害は確認されていません。