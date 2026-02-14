ミラノ・コルティナオリンピック。男子ハーフパイプ決勝は日本勢4人が白熱した滑りを見せました。【映像】驚異のランをみせた戸塚優斗転倒による骨折からおよそ1か月での出場となった平野歩夢。満身創痍の中でも大技を決めるなど、7位に食い込む滑りを見せます。そんな中、驚異のランをみせたのは3大会連続出場の戸塚優斗。縦3回転、横4回転の大技、「トリプルコークフォーティーンフォーティ」を完璧に決めた戸塚。前回大