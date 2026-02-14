林野火災の相次ぐ発生を受け、総勢400人の大規模な訓練が行われました。総勢400人、消防車両30台で行われた訓練では、山の中にホースを敷いた放水や背負い式の「ジェットシューター」などを使った消火活動の手順などが確認されました。東京消防庁は1月から「林野火災警報」の運用を始めていて、林野火災に警戒しています。