●雪山、洞窟、石切り場…本物の自然と向き合った8カ月 累計発行部数1,160万部を突破、壮大なスケールと緻密な人間描写で絶大な支持を集める北方謙三の歴史大河小説『水滸伝』が、ついに実写ドラマ化。連続ドラマ『北方謙三水滸伝』(毎週日曜22:00〜)として、15日からWOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoで放送・配信される。舞台は12世紀初頭の北宋末期。腐敗した国家を正すべく立ち上がった108人の漢たちの絆を描く本作は、総撮