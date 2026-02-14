【モデルプレス＝2026/02/14】バレンタインシーズンは心の奥まで甘く溶かすような恋の物語が恋しくなる季節。Prime Videoでは、胸キュンの最高峰から大人の色気が漂う話題作まで、多彩なラブロマンスが勢揃いしている。今回は、今こそ観たい5作品を紹介する。【写真】「きみはペット」志尊淳の“エレベーターキス”が悶絶級◆「きみはペット」（2017）入山法子と志尊淳がW主演を務めた、累計発行部数440万部を誇る伝説の癒やし系ラ