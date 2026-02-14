NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のクランクアップが2026年2月7日、公式インスタグラムで発表された。ヒロインの松野トキ役を演じた高石あかりさんが「撮影終了」の文字とともに、大きな花束を持ち、ピースする姿も公開されている。「最後までばけばけをヨロシク・オネガイ・ネガイマス！」ドラマの放送は3月28日まで。高石さんのコメントでは「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そのことよりも『ばけばけ』が