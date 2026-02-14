教会で行なわれる儀式には何がある？ カトリックとプロテスタントでは異なる秘蹟 キリスト教、特にカトリックには、さまざまな決めごとや儀式があります。そのバックグラウンドとなっているのが、「秘蹟（ひせき）」（サクラメント）という考えかたです。 キリスト教徒は、さまざまな儀式によって神に出会い、それぞれの秘蹟による恩寵（おんちょう）を受け、神に救われるとされています。 たとえば、キリスト教に入信するには