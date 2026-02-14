来週の主な予定日米GDP速報、英消費者物価指数にFOMC議事録中国春節 ・日本GDP速報インバウンド・半導体輸出増で2期ぶりプラス成長へ ・米国GDP速報小売売上高停滞・個人消費減速で経済成長鈍化見通し ・英国消費者物価指数と雇用統計インフレ鈍化・賃金伸び率低下見通し ・FOMC議事録利下げ一時停止、パウエルFRB議長が当面の据え置き示唆 ・豪中銀議事録早期追加利上げ観測、中銀はインフレ高進に不快感