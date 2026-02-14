第1回【小5で大病を患い、音楽に出会った横浜銀蝿のJohnnyが辿った3度の“リボーン”】のつづきこのたび、40年ぶりとなるソロ活動を開始したJohnny（67）。ギタリストを務めたバンド「横浜銀蝿」は、デビュー前にドラムの嵐ヨシユキが“公約”した「オリコンシングル1位、アルバム1位、武道館満タン」を達成するための3年3カ月を過ごし、解散した。Johnnyはその後、音楽制作の道に入ることになるが、その理由とは……。（全2回